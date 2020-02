Namorada dá beijo apaixonado em Ximbinha e foto do casal agita fãs: ‘Finalmente’

Ximbinha completou 46 anos em grande estilo e cercado de amor. O guitarrista recebeu família e amigos em sua casa em Belém (Pará), onde apareceu dando um beijo na namorada, Karen Kethlen. Na web, os internautas elogiaram e parabenizaram o casal. Separado de Joelma desde 2015, o músico mantém discrição na vida pessoal e evita falar sobre a relação com a empresária

Ximbinha comemorou a chegada dos 46 anos em grande estilo e cercado de amor. O músico recebeu os amigos e a família em sua casa em Belém (Pará) na noite de quarta-feira (12). Em uma das fotos compartilhadas no Instagram, ele aparece dando um beijo na namorada, Karen Kethlen, alvo de elogios do guitarrista. Ximbinha tenta manter a vida pessoal a mais discreta possível e evita falar sobre o romance com a empresária, com quem já foi clicado em aeroporto do Rio de Janeiro. Na web, internautas reagiram ao clique. “Finalmente! Eu juro que achei que ia morrer e não ver isso”, brincou uma. “Que Deus abençoe sempre essa união!”, desejou outra. “Casal lindo!”, elogiou um terceiro. “Linda, jovem e apaixonada. Que beijinho doce que eles têm. Arrasaram”, acrescentou uma fã. “Superou o fim do casamento com a Joelma”, avaliou outro.

Guitarrista é acusado por ex-vocalista de agressões verbais

Conhecido por ter integrado a Banda Calypso, Ximbinha se pronunciou após ter sido acusado de agredir Clara Maués, ex-vocalista do Cabaré do Brega. Segundo a cantora, o paraense tem surtos e crises de fúria quase que diariamente, a ponte de esmurrar a parede e quebrar o que ele vir pela frente caso seja contrariado. “Estou aqui para esclarecer. Mais uma vez estão tentando me envolver em violência contra a mulher. Isso está ficando até chato. Em nenhum momento eu agredi Carla com palavras e menos [ainda] com violência, nunca. Em nenhum momento falei alguma coisa denegrindo a imagem dela na frente da filha. A filha dela não estava no estúdio”, garantiu o músico.

Cantora relata briga com músico em estúdio

Carla relatou que Ximbinha foi para cima dela a xingando de nomes impróprios e seguranças do local tiveram que segurá-lo. “Eu já vinha sofrendo há muito tempo essas humilhações. Ele dizia que eu era gorda, feia, que minha voz não era boa, sempre em público. Parece que ele se alimentava disso, de ver o sofrimento das pessoas. Isso foi me gerando tristeza, me recolhi em casa, perdi a vontade de sair e de trabalhar. Precisarei me tratar”. Ela relembrou também o dia quando a pior briga aconteceu dentro de um estúdio. “Eu já queria sair naquele dia, eu já estava fora. Mas a esposa dele que também é produtora me convenceu a completar as apresentações até o Réveillon por causa dos contratantes”, explicou.

Carla afirma que Ximbinha é agressivo com funcionários

Carla revelou ainda que todos os mais de 20 funcionários que trabalham na equipe de Ximbinha têm medo dele. “Ele é doente e precisa se tratar. Imagina você sair de um show às 04h00, entrar em um ônibus para ir para outra cidade e acordar com gritos e socos na parede. Eram brigas dele com todo mundo. Todos têm medo, mas precisam do emprego”, lamentou. Ximbinha encerrou a Banda Calypso após o fim do casamento com Joelma, em agosto de 2015. Depois, ele se dedicou a um projeto paralelo e formou dupla com Thábata Mendes. O guitarrista rompeu com a vocalista por “divergências conceituais”. Em seguida, Carla Maués passou a ser companheira de palco do músico.