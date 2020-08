Não é só Silvio Santos. Veja outros famosos que fizeram testes de DNA

Nesta semana foi ao ar a entrevista exclusiva feita por este colunista com Clemozeide Lundgren, suposta filha de Silvio Santos que teve o direito de fazer o exame de DNA determinado pela Justiça. Mas esse não é o primeiro nem o único caso envolvendo famosos que recorrem ao teste para definir ou não a paternidade.

O ex-jogador e agora senador Romário é pai de Raphael Faria, que teve com Edna Velho. Ele foi reconhecido por meio de um exame de DNA. A ex-modelo engravidou do ex-jogador quando ele ainda estava casado Daniele Favato. Atualmente, pai e filho tentam reescrever uma nova história e ensaiam uma reaproximação após alguns anos afastados.

O rei Roberto Carlos também já fez o teste após descobrir que era pai de Rafael Braga quando o filho já tinha 24 anos. Antes disso, a mãe de Rafael, a ex-modelo Maria Lucila Torres, apenas contava histórias para ele sobre o pai. O reconhecimento foi uma espécie de presente que a modelo ganhou antes de morrer de câncer. Hoje, pai e filho são bem próximos.

Já para Alexandre Mortágua, filho do ex-jogador Edmundo com Christina Mortágua, a história foi um pouco diferente. Em entrevistas, o cineasta independente deixou claro que, de fato, não tem nenhuma relação com o pai. À época, Christina enfrentou dificuldades no processo. Alexandre até dirigiu um documentário sobre abandono paterno, Todos Nós Cinco Milhões, em que sua mãe dá um depoimento.

Em 2012, a Justiça de Belém decretou que Ximbinha era o pai biológico de Rebeca Moia, após a comprovação de dois testes de DNA. A menina é fruto de um relacionamento extraconjugal com a tecladista Cristiane Moia.

O cantor Latino, pai de 10 filhos, também se submeteu à prova laboratorial para confirmar a paternidade de Matheus, fruto de seu relacionamento com Jaqueline Blandy. Guilherme também foi assumido pelo cantor após um teste. Segundo Latino, o jovem soube que era filho dele quando tinha 14 anos.

Se por um lado alguns têm sorte de resolver seus casos de forma rápida, outros nem tanto. Javier Sánchez Santos foi confirmado como filho de Julio Iglesias após mais de 30 anos com processo em juízo. Na Espanha, a lei é um pouco diferente. Se o pai se nega a fazer o exame de DNA, significa que é o pai. Javier conseguiu parte do material genético do cantor durante sua estadia em Miami, após contratar um detetive. O resultado apontou 99% de coincidência genética.

Já Justin Bieber não negou a ser testado quando Mariah Yeter alegou ter engravidado do cantor após uma noite nos bastidores de sua turnê. Mas ficou comprovado que o filho de Mariah não era do popstar.

Por: Léo Dias