Não foi assalto com reféns: confusão em ônibus para trânsito na Almirante Barroso

Uma discussão entre um passageiro e o motorista e o cobrador de um ônibus que trafegava no corredor do BRT causou tumulto no trânsito da avenida Almirante Barroso na manhã desta terça-feira (25). A polícia foi acionada e teve que interferir. A aglomeração de curiosos fez muitos pensarem que se tratava de um assalto com refém, o que foi desmentido pela polícia à reportagem da redação integrada de O Liberal.

A confusão aconteceu no cruzamento da Almirante Barroso com a Tavares Bastos, entre os bairros do Souza e Castanheira, e chamou a atenção de muitos populares. Vários registros circularam nas redes sociais. O desentendimento fez que o coletivo ficasse por vários minutos parado na canaleta do BRT, no sentido do Entroncamento ao centro da capital, cercado de curiosos.

Segundo confirmou a Polícia Militar, o desentendimento foi desfeito e o coletivo seguiu seu itinerário após alguns minutos. A PM não confirmou a O Liberal os motivos da discussão ocorrida no ônibus.