“Não vou parar ainda”, disse o lutador Anderson Silva

Um grupo de dirigentes do Colo-Colo, do Chile, chegou ao Brasil na noite de quinta-feira para negociar a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. Segundo veículos de comunicação chilenos, o clube alvinegro tem um grande sonho de contratar o treinador, porém admite ter como concorrente de peso uma proposta apresentada pelo futebol da China.

O próprio perfil do Colo-Colo no Twitter publicou uma foto em que três dirigentes do clube. “Nosso presidente Aníbal Mosa, o gerente esportivo Marcelo Espina e Harold Mayne-Nicholls, vice-presidente executivo estão no Brasil cuidando da contratação do nosso próximo treinador”, escreveu o clube na legenda da foto.

Segundo o jornal La Tercera, o grupo de dirigentes jantou na noite de quinta-feira com o treinador. “Há muitas expectativas, mas é preciso que as duas partes cheguem a um acordo. Nós temos o interesse e se for possível concretizar, seria espetacular. Todos no Colo-Colo o receberiam da melhor maneira. Ele é um campeão e tem um currículo extraordinário”, disse o vice-presidente do clube à rádio chilena Cooperativa.

Felipão está sem clube desde que deixou o Palmeiras em setembro do ano passado. A opção pelo treinador ganhou força após a equipe desistir da contratação do argentino Gustavo Alfaro. “Queremos levar o professor Felipão para Santiago”, afirmou o presidente do Colo-Colo. “Queremos entender melhor o seu método de trabalho e nos conhecermos melhor”, acrescentou.

A contratação de Felipão divide o clube. Por um lado, os apoiadores exaltam a experiência do treinador de 71 anos, mas por outro parte dos dirigentes e da torcida contestam a vinda dele por uma declaração feita em 1998 em que elogiou o ex-presidente chileno Augusto Pinochet, figura contestada no país.

A equipe chilena está no Grupo C da Copa Libertadores junto com Jorge Wilstermann, Athletico-PR e Peñarol. Em sua estreia, na última quarta-feira, viajou até a Bolívia e perdeu por 2 a 0 para o Jorge Wilstermann, em Cochabamba. O próximo jogo será contra o clube brasileiro, em Santiago, na próxima quarta.