Napoli arranca empate com a Inter e se garante na final da Copa da Itália

O segundo finalista da Copa da Itália foi definido neste sábado. Após ter vencido em Milão antes da parada por conta do coronavírus, o Napoli arrancou um empate com a Inter, no San Paolo, em 1 a 1, para se garantir na decisão. A adversária dos Azzurri na grande final será a Juventus, que na sexta também se garantiu na final com um empate diante do Milan. Inter começa bem, Napoli acorda e jogo pega fogo A vantagem napolitana conquistada no jogo de ida não durou nada. Logo em um dos primeiros ataques, Christian Eriksen bateu escanteio fechadinho, Di Lorenzo tentou o desvio e a bola acabou entrando. A Inter dominou os primeiros minutos de partida, com maior intensidade que o rival. Só depois dos 20 minutos que o Napoli foi conseguindo reagir ao gol cedo. Aos 22, Handanovic vacilou na saída, mas Mertens não conseguiu mandar para a rede na sequência. O jogo, então, ficou aberto, já que os Nerazzurri respondiam do outro lado. Ospina teve de fazer duas grandes defesas para manter sua equipe no jogo. Até que, já aos 40 minutos, Ospina foi decisivo não apenas defendendo, como também ligando o contragolpe. A bola encontrou Insigne, que deixou o gol com Mertens: 1 a 1. O belga se tornou, com o tento, o maior artilheiro da história do Napoli. Ospina protagonista A segunda etapa no San Paolo foi também empolgante. Inicialmente o Napoli achava, em ataques rápidos e contragolpes, espaços para ameaçar a defesa interista. Só que a Inter, passiva nos primeiros minutos, com posse de bola pouco eficiente, foi se achando no ataque. Aí, Ospina teve de aparecer de novo para segurar as pontas. Eriksen, primeiro de falta e depois aproveitando ajeitada de Sánchez, obrigou o colombiano a fazer duas grandes defesas. Ospina acabou por ser o nome do jogo e, com o empate, os Azzurri se garantiram na final.