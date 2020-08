Nas redes sociais, equipe do Remo ‘contrata’ Messi para jogar futebol americano

O craque Lionel Messi, camisa 10 da Seleção Argentina de futebol vive a expectativa de deixar o Barcelona, após uma temporada sem títulos no clube espanhol, além da eliminação humilhante para o Bayern de Munique, após goleada de 8 x 2, na Liga dos Campeões. No Brasil vários clubes brincaram e “contrataram” o jogador. Em Belém o argentino foi anunciado pelo Remo Lions, time de futebol americano do Leão Azul.

A brincadeira foi postada no perfil oficial do Remo Lions no Instagram. Na publicação, a equipe de futebol americano disse que reuniu com Messi e que ele vai atuar na função de “running back”, aquele que corre com a bola e distribui passes. O jogador viria para disputar o BFA (Campeonato Brasileiro).

Messi, de 33 anos, ainda não deixou o Barcelona, mas jornais espanhóis especulam o meia no Manchester City.