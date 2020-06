Nasa autoriza empresas brasileiras a produzirem ventiladores

21 empresas de todo o mundo, incluindo três brasileiras, receberam autorização da Nasa para produzir, sem necessidade de pagamento de royalties, um novo tipo de ventilador mecânico de baixo custo, projetado para auxiliar no tratamento de pacientes em estágio avançado da Covid-19.

Batizado de VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally, algo como Tecnologia de Intervenção Ventiladora Acessível Localmente), o aparelho foi projetado em apenas 37 dias por uma equipe de engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, que tradicionalmente trabalham em tecnologia para exploração espacial.

O aparelho foi projetado para ser montado com um sétimo das peças de um ventilador comum, usando componentes amplamente disponíveis. Pode ser usado tanto em hospitais tradicionais quanto em hospitais de campanha, e tem uma durabilidade prevista de cerca de 4 meses. Ou seja, é um equipamento para emergências, e não uma solução a longo prazo.

Segundo a Nasa, 331 empresas de 42 países submeteram pedidos para produção do aparelho, e 21 delas já receberam a licença. Destas, 8 estão nos Estados Unidos e 3 estão no Brasil.

As empresas Brasileiras são a Dfv Comercial e Industrial Ltda, a Russer Brasil Ltda e o Senai Cimatec. As restantes são:

ATRON Group LLC em Dallas (EUA)

DesignPlex Biomedical, LLC em Fort Worth, Texas (EUA)

Evo Design, LLC em Watertown, Connecticut (EUA)

iButtonLink, LLC em Whitewater, Wisconsin (EUA)

MVent, LLC, uma divisão da Minnetronix Medical em St. Paul, Minnesota (EUA)

Pro-Dex, Inc. em Irvine, California (EUA)

Stark Industries, LLC em Columbus, Ohio (EUA)

Vacumed, uma divisão da Vacumetrics, Inc. em Ventura, California (EUA)

Planet Innovation (Australia)

Tangent Design Engineering Ltd (Canada)

Nile University – Nilepreneurs Initiative (Egito)

Alpha Design Technologies Pvt Ltd (India)

Bharat Forge Ltd (Índia)

Medha Servo Drives Pvt Ltd. (Índia)

K-One Technology Bhd (Malásia)

Arcmex Robotics Sa De Cv (México)

Çizgi Teknoloji Elektronik Tasarim Ve Üretim AÅŸ (Turquia)

Vasmed Technologies Ltd Fzc (Emirados Árabes)

O JPL não informa quando os aparelhos estarão prontos para o uso. “A equipe do VITAL está muito animada ao ver sua tecnologia licenciada”, disse Leon Alkalai, um dos líderes do projeto. “Nossa esperança é ter essa tecnologia em todo o mundo e fornecer uma fonte adicional de soluções para lidar com a crise em andamento causada pela Covid-19”.