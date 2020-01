Nasce Maria Helena, filha do cantor Péricles: “Dia especial”

Luisa Sonza e Whindersson Nunes vivem uma crise no casamento de quase dois anos. A informação é da coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, nesta terça-feira (28).

“Eles estão brigando demais. Com a agenda lotada deles, não dá tempo de serem um casal normal. Fora que a Luisa é muito geniosa”, disse uma pessoa próxima ao casal para a publicação. “Ele é louco por ela, mas a Luisa é uma pessoa muito complicada”, completou outra.

Destaque da Grande Rio no próximo carnaval, onde promete usar uma fantasia classificada por ela como surpreendente, a Mel da novela Amor de Mãe resolveu não embarcar rumo a Aspen, nos EUA, para esquiar, visando não aumentar as brigas com o marido.

Última foto do casal foi postada no réveillon

O Purepeople procurou as assessorias de Luisa e Whindersson. A porta-voz da cantora ainda não retornou o contato, e o do humorista disse que não tinha conhecimento da informação. No réveillon, apenas a artista compartilhou uma foto do casal nas Ilhas Maurício, mas o youtuber comentou a postagem da mulher, com quem revelou planos de casar pela segunda vez. Antes da passagem do ano, o comediante postou algumas fotos com a cantora no resort, dias após ser alvo de brincadeira de fãs ao postar foto nu em viagem pela África do Sul. !

Luisa viajou sem Whindersson para o Sul: ‘Coração preenchido’

Já no começo deste ano, Luisa embarcou para o Sul do país, onde passou final de semana com a família e amigos. “Hoje entendi o quanto sou abençoada, o quanto a vida realmente é muito generosa comigo… Não é por nada além do privilégio de ter uma família e amigos assim num lugar tão lindo e rico em amor, paz e alegria. Fazia tempo que não me sentia tão grata, tão em paz e cheia de alegria, cheia de vida. Eu amo vocês, amo a vida e amo Deus por Ele ser tão generoso comigo! O coração está preenchido como não estava a muito tempo!”, escreveu.

Luisa admitiu luta contra depressão: ‘Cansei de fingir ser forte’

No final do ano passado, a cantora seguiu os passos do marido e afirmou que lutava contra a depressão após dizer que não tinha a doença. “Eu ando tendo que me esforçar mais do que nunca a não desistir de ‘ser feliz’ e ficar bem… E isso tá me cansando. É uma m***. É uma m*** você querer muito muito acordar feliz e simplesmente não conseguir. Não consigo mais ficar bem por muito tempo, e faz muito tempo que tô assim, mas por diversas razões tenho que sempre ‘segurar a barra’ mas isso já me cansou, não aguento mais ‘ser forte’. Isso é uma m***”, desabafou.