Náutico supera Botafogo-SP nos Aflitos pela Série B

Na última partida do último sábado (12) da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico derrotou o Botafogo-SP por 3 a 1 em partida disputada no estádio dos Aflitos, em Recife.

|51’ 2ºT – CNC 3×1 BFSA| ACABOU! Em noite de golaços nos Aflitos, vencemos o Botafogo-SP por 3×1. VAI PRA CIMA DELES, TIMBU!#VamosSubirNáutico #CNCxBFSA 🇦🇹🐭



Oferecimento: @estadiumbr pic.twitter.com/V59KSbxY9a — Náutico (@nauticope) September 12, 2020

Jogando em casa, o time de Pernambuco foi para cima e abriu o placar aos 20 minutos, quando Erick chutou de longe após tabelar com Hereda.

E o time da casa continuou melhor, e ampliou 14 minutos depois. Com um golaço de fora da área de João Carlos, o Náutico chegou aos 2 a 0.

A equipe pernambucana manteve o domínio e chegou ao 3 a 0 aos 45 da etapa inicial, com uma pancada de longe de Rhaldney.

O Botafogo só conseguiu marcar o seu gol de honra nos últimos minutos da etapa final, com Wellington Tanque na cobrança de pênalti.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.

Por: Fábio Lisboa