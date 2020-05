Nave da SpaceX chega a estação espacial

A nave Dragon Crew, da SpaceX chegou neste domingo (31), às 11h16 (horário de Brasília) na Estação Espacial Internacional, após 19 horas de voo.

O foguete foi lançado no sábado (30), da plataforma 39A, do Centro Espacial Kennedy, do Cabo Canaveral, na Flórida, com dois astronautas da Nasa a bordo —Douglas Hurley, 53, e Robert Behnken, 49.

Ambos estão na Nasa desde 2000 e já foram ao espaço duas vezes em ônibus espaciais.

Segundo informou a BBC, Hurley e Behnken estão entre os membros mais experientes da equipe da Nasa.

Hurley já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Behnken 29 dias e 12 horas.