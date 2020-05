Nave da SpaceX vai chegar neste domingo à Estação Espacial

A cápsula espacial Crew Dragon deve chegar à Estação Espacial Internacional (ISS) por volta de 11h29 (horário de Brasília) deste domingo (31), segundo informou a Nasa (Agência Espacial norte-americana). A nave partiu neste sábado (30) levando dois tripulantes. O lançamento histórico da nave ocorreu graças a uma parceria entre a Nasa e a SpaceX, do bilionário Elon Musk.

O lançamento foi transmitido ao vivo no canal oficial da Nasa no YouTube

A nave partiu em segurança e os astronautas Douglas Hurley e Robert Behnken já estão a caminho da Estação Espacial na elegante cápsula Crew Dragon, o primeiro veículo de Musk a ir para o espaço, após anos de pesquisas e testes.

Os tripulantes passarão uma temporada na Estação Espacial. Desde 2011, quando aposentaram a Space Shuttle, nenhuma nave tripulada havia partido do Kennedy Space Center, no cabo Canaveral, em direção ao espaço até este sábado.

A acoplagem

A Crew Dragon realizará uma série de manobras de fases para se aproximar gradualmente e atracar autonomamente com a Estação Espacial Internacional.



Após um encaixe bem-sucedido, as escotilhas entre as duas naves espaciais serão abertas às 13h45 (de Brasília). Os membros da tripulação Douglas Hurley e Robert Behnken serão recebidos a bordo da Estação Espacial Internacional e se tornarão membros da tripulação da Expedição 63, juntando-se ao astronauta Chris Cassidy e aos cosmonautas Ivan Vagner e Anatoly Ivanishin. Behnken e Hurley realizarão testes no Crew Dragon, além de realizar pesquisas e outras tarefas com a equipe da estação espacial.