Navio de guerra da Marinha abre para visitação no porto de Belém

A Prefeitura de Belém informa que haverá interrupção no serviço de fornecimento de energia elétrica e interdição total no trânsito no próximo domingo, 02, das 8h às 14h, na travessa Rui Barbosa entre as ruas Tiradentes e Boaventura da Silva, bairro do Reduto, para a realização do serviço de poda de árvores.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) recomenda que não sejam deixados veículos estacionados na área.

A operação contará com apoio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), que fará o bloqueio da via para os serviços uma hora antes do trabalho iniciar. Quem trafegar pela tv. Rui Barbosa deverá desviar pela Tiradentes, Assis de Vasconcelos, Presidente Vargas, Nazaré e Benjamin Constant, para então acessar a Boaventura da Silva e novamente a Rui Barbosa, a destino.