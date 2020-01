Netanyahu pede imunidade ao Parlamento contra acusações de corrupção

Expulsão vem após semanas de crise por causa de asilo diplomático concedido pela embaixada mexicana a colaboradores de Evo Morales

LA PAZ — O governo interino da Bolívia anunciou nesta segunda-feira a expulsão do país de três diplomatas do México e da Espanha, incluindo a embaixadora mexicana, Maria Teresa Mercado; a encarregada de negócios espanhola, Cristina Borreguero; e o cônsul espanhol, Álvaro Fernández. Eles receberam 72 horas para sair do país. Os três estiveram envolvidos em um incidente diplomático durante uma visita de Borreguero e Fernández à residência de Mercado, na última sexta-feira, e foram declarados personas non gratas (pessoas indesejadas) pela autoproclamada presidente interina Jeanine Áñez.

— Este grupo de representantes dos governos do México e da Espanha lesionou gravemente a soberania e a dignidade do povo e do governo constitucional da Bolívia — disse Áñez em uma entrevista coletiva. — A conduta hostil, tentando ingressar de forma sub-reptícia na residência do México na Bolívia, desafiando os policiais bolivianos e os próprios cidadãos, são ações que não podemos deixar passar e trazem consequências.

Logo depois do anúncio, o Ministério das Relações Exteriores mexicano disse que instruiu sua embaixadora a retornar ao México para garantir sua segurança. O governo mexicano disse que, por ora, não tem intenção de romper relações diplomáticas com a Bolívia ou declarar persona non grata o embaixador boliviano na Cidade do México, José Crespo.

A Espanha, no entanto, qualificou a expulsão de “gesto hostil” e, em retaliação, expulsará três diplomatas bolivianos: o encarregado de Negócios, Luis Quispe Condori; o adido militar, Marcelo Vargas Barral; e o adido policial Orso Fernando Oblitas Siles. “A Espanha exige que o atual governo interino da Bolívia reveja e baixe o tom do conteúdo de suas afirmações, e que se recupere o quanto antes o bom sentido de confiança e cooperação entre nossos países, tão necessário agora e sempre”, disse um comunicado do governo espanhol.

Segundo a ministra boliviana de Relações Exteriores, Karen Longaric, os diplomatas espanhóis tentaram entrar de “forma clandestina” na residência diplomática do México em La Paz, acompanhados de quatro homens “encapuzados”. No local, estão asilados nove ex-autoridades ligadas ao governo de Evo Morales e ao seu partido, o MAS (Movimento ao Socialismo). O grupo inclui Juan Ramón Quintana, ex-ministro da Presidência de Morales, que é alvo de um mandado de prisão pelos supostos crimes de sedição e terrorismo.

O governo de Áñez — ex-segunda vice-presidente do Senado que assumiu após a renúncia de Morales em 10 de novembro sob pressão de protestos, de uma greve policial e de um ultimato militar — não concedeu salvo-condutos para que os asilados possam deixar a Bolívia, alegando que eles são alvo de processos judiciais. O México, por sua vez, se recusa a entregá-los, e desde a véspera do Natal vinha denunciando que sua missão diplomática estava sendo assediada por forças de segurança, por ordem do governo interino.

Os quatro “encapuzados” a que Longaric se referiu eram agentes do Grupo de Operações Especiais (GEO) da Polícia espanhola, que faziam a escolta dos diplomatas do seu país. No sábado, o governo interino boliviano os acusou de pretender organizar a fuga dos asilados, incluindo Quintana. Já o Ministério das Relações Exteriores da Espanha afirmou em comunicado que a visita à embaixadora do México foi “exclusivamente de cortesia”, negando “categoricamente que poderia ter como objetivo facilitar a saída de pessoas asiladas” na residência diplomática.

Nesta segunda-feira, Áñez assumiu um discurso nacionalista e “lamentou profundamente” o que chamou de “explicação incoerente do grupo de diplomatas”:

— A Bolívia, senhores, já não é colônia de ninguém. A democracia recuperada pelos bolivianos após 14 anos de ditadura deve ser respeitada — afirmou a presidente interina. — O que não podemos tolerar é o abuso e a arrogância de seus governantes [do México e da Espanha] que claramente tentam encobrir e proteger criminosos que cometeram crimes de sedição, levante armado e terrorismo.

Na sexta-feira, os diplomatas espanhóis chegaram à residência diplomática mexicana por volta das 8h, horário acordado para uma reunião que durou cerca de 40 minutos. O problema aconteceu na saída do local, quando a embaixadora mexicana acompanhava seus convidados até a saída da residência. Ao chegarem à guarita, os diplomatas não encontraram os dois carros que os levaram. Neles estavam os quatro policiais do GEO, que foram impedidos de se aproximar da casa pela polícia boliviana e hostilizados pelos moradores do local. Eles teriam coberto o rosto para evitar ser fotografados.

A residência diplomática mexicana fica em um condomínio fechado conhecido como La Rinconada, na zona sul da cidade, a mais rica de La Paz e onde os protestos que levaram à queda de Morales foram mais intensos. Sua entrada é controlada por uma guarita, e moradores vêm fazendo uma vigília no local. Com o consentimento da polícia comandada por Áñez, eles param e revistam todos os carros que entram e saem do condomínio.P

Depois da queda de Morales, vários ex-funcionários de seu governo foram acusados de sedição e terrorismo pelo Ministério Público do país, agora sob o comando de Arturo Murillo, nomeado ministro do Interior por Áñez.

Murillo pertence ao mesmo partido da presidente interina, o Movimento Democrata Social (MDS). Representada por Óscar Ortiz, a sigla teve apenas 4% dos votos nas eleições presidenciais de dia 20 de outubro, que foram vencidas por Morales e depois anuladas sob acusações de fraude feitas pela oposição. O ministro do Interior também é próximo de Luis Fernando Camacho, dirigente radical do Comitê Cívico de Santa Cruz que assumiu o protagonismo do movimento que levou à renúncia de Morales.

O próprio Morales — que se refugiou no México após a renúncia e está na Argentina como refugiado desde 12 de dezembro — foi alvo de um mandado de prisão do Ministério Público da Bolívia.

Os protestos que ocorreram entre outubro e novembro na Bolívia — primeiro contra Morales e depois de sua renúncia contra o governo interino — deixaram 36 mortos. Em relatório preliminar divulgado no início de novembro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) recomendou uma investigação internacional sobre as mortes. A CIDH condenou “os massacres de Sacaba (Cochabamba) e Senkata (El Alto), nos quais teriam sido cometidas graves violações de direitos humanos”. Nos dois locais, 18 apoiadores de Morales morreram, a maioria por disparos de armas de fogo, durante operações de militares e policiais.

O governo interino classificou o relatório de “tendencioso” e favorável ao “narcoterrorismo”.