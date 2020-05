Netflix divulga 5 teorias sobre La Casa de Papel

A quarta temporada de La Casa de Papel foi umas das produções mais esperadas pelos fãs esse ano. A parte 4 da série espanhola estreou no início de abril, mas deixou muitas perguntas ainda não respondidas.

Com as dúvidas em aberto, o público começou a criar diversas teorias sobre o futuro dos personagens, e a Netflix juntou as cinco especulações mais malucas em um vídeo.

Mas a dúvida surge, são apenas teorias conspiratórias ou tem alguma pista sobre os próximos episódios? A própria Netflix escreveu ao divulgar o vídeo sobre as teorias: “E não é que algumas fazem sentido?”. Na publicação, a empresa de streaming ainda confirmou a quinta temporada da série.

Confira as 5 teorias malucas dos fãs para o futuro de La Casa de Papel:

Quais personagens vão morrer

A primeira teoria criada pelos fãs fala que os personagens que serão mortos na série já foram revelados. A especulação do público foi criada com base na cena de “flashback” em que alguns personagens estão em uma espécie de parque. Esse momento aparece logo após a morte de Nairóbi. Como em uma comemoração aparecem Nairóbi, Berlim, Moscou e Oslo. Todos eles já morreram na série. Mas na cena ainda estão Denver, Helsinki e o cabeça do plano, o Professor. A teoria afirma que todos os personagens que aparecem nessa cena vão morrer.

Ainda há outra teoria sobre os personagens que podem ter um final trágico na série. Segundo alguns fãs, em outro flashback, o grupo aparece jogando futebol divido em dois times, verde e vermelho. No time que está vestido com camisa verde, estão todos os personagens que já morreram. Além deles, também estão Bogotá, Marsella e Palermo, que, pela teoria, seriam os próximos a morrer.

Lisboa assume a liderança

Há uma teoria que afirma que Lisboa, a namorada do Professor, é quem vai assumir a liderança do assalto. Essa especulação considera a anterior, que afirma que o Professor é um dos personagens que ainda vai morrer na série. Para os fãs, Lisboa é a pessoa mais capacitada para substituir a liderança porque ela sabe de todo o plano e entrou no Banco da Espanha no meio do assalto. Veja também

Tatiana é a chave

Alguns fãs especulam que Tatiana, a mulher de Berlim, será a chave para eventos futuros na série. Mas as possibilidades são divididas. Tem gente que acredita que ela vai aparecer a ajudar o bando a concluir o roubo, mas outros acham que ela vai contar todo o plano para a polícia. A teoria surgiu de mais um flashback. Nesse caso, as lembranças são de quando Berlim, Professor e Palermo planejavam o assalto juntos. Quando descobre que o irmão contou o plano à amada, o Professor fica bravo e diz que ela pode traí-los. Berlim não nega a possibilidade e diz que qualquer um pode trair dependendo da ocasião.

A mulher de Berlim ainda é alvo de outra teoria maluca dos fãs. Nesse caso, eles acreditam que Tatiana e a inspetora Alícia Sierra são a mesma pessoa. As atrizes são diferentes, mas tem gente que acha que elas são parecidas e que Tatiana teria mudado sua identidade.

O futuro de Alícia Sierra

A inspetora Sierra é um dos motivos da apreensão dos fãs ao final da quarta temporada. No último episódio, a policial encontra o esconderijo do Professor. A cena rendeu muitas teorias, e a mais compartilhada é de que a inspetora ao invés de prender o líder do assalto, vai ajudá-lo no plano, já que agora ela também é uma fugitiva. A especulação surgiu porque nessa cena final, Sierra canta a música Bella Ciao, que já se tornou símbolo do grupo de assaltantes. Outra suposição dos fãs é que a inspetora ainda vai dar a luz exatamente enquanto enfrenta o Professor.

Tóquio é a única sobrevivente

O fato de Tóquio ser a narradora da história rendeu muitas teorias. E a primeira, e mais antiga, é que ela seria a única sobrevivente do assalto. Outros afirmam que a personagem não só é a única sobrevivente, como foi presa e conta toda a história de dentro da cadeia. Essa teoria existe desde as primeiras temporadas da série. Ainda há outros fãs que acreditam que Tóquio está contando tudo para um juiz, e falam até na possibilidade de que seja mais um “Plano Paris”, que consiste em depor em um tribunal demorando máximo possível para dar tempo para o grupo fazer um novo resgate. Outra suposição é que Tóquio não está presa, mas foi a única que sobreviveu e narra toda a história para o filho de Alícia Sierra ou para Axel, o filho de Nairóbi.