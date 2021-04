Netflix e Globo desmentem parceria em novela milionária

Na noite desta segunda-feira (29), o site Na Telinha noticiou que a Netflix se uniria à Rede Globo para juntas produziriam a “novela mais cara da história”. No entanto, ao ser procurado pela Veja Rio, o departamento de comunicação de ambas as empresas negou as informações.

A Globo até emitiu a seguinte nota:

– Não procede nenhuma das especulações contidas nessa matéria, assim como são fantasiosas as reiteradas elucubrações assinadas por esse jornalista a respeito de supostos planos futuros do Globoplay e dos Estúdios Globo.

A Netflix, de fato, pretende investir em novelas, mas avisou que a parceria poderá ser com a Globo ou qualquer outra emissora.Siga-nos nas nossas redes!