Netflix já tem mais assinantes no Brasil do que a TV paga, diz pesquisa

Uma pesquisa divulgada no final de agosto nos Estados Unidos indica que a Netflix já tem mais assinantes no Brasil do que as empresas de TV por assinatura.

Segundo a Bernstein Research, que faz pesquisas dirigidas a investidores em Bolsa de Valores, o serviço de streaming já ultrapassou os 17 milhões de assinantes no Brasil. O país seria hoje o segundo maior mercado da empresa fora dos Estados Unidos.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela Anatel, há hoje pouco mais de 15 milhões de assinantes de TV paga no país; no final de 2014, eram 19,7 milhões.

A Netflix não divulga os seus números de assinantes por país. Em setembro de 2019, a empresa reconheceu ter “mais de 10 milhões de assinantes” no Brasil.

Em dezembro de 2019, o serviço divulgou dados sobre a distribuição geográfica dos seus então 158 milhões de assinantes. Eram 67,1 milhões entre EUA e Canadá, 47,3 milhões entre Europa, Oriente Médio e África, 29,3 milhões na América Latina e 14,4 milhões na Ásia.

Segundo a pesquisa, o crescimento da Netflix no Brasil se explica por três motivos principais. A empresa foi pioneira ao lançar o seu serviço de streaming no país, em setembro de 2011. O consumidor brasileiro se mostra disposto a pagar por este tipo de serviço (o crescimento da Netflix no Brasil “não foi alcançado por meio de preços reduzidos”, diz o relatório). E o brasileiro aprecia a programação em inglês oferecida – faz mais sucesso do que os títulos em português.