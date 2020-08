Netflix terá série baseada em um dos games de terror mais famosos no mundo

Aimeudeus! Nesta quinta-feira (27/8), a Netflix anunciou que lançará uma série baseada em Resident Evil, um dos games de terror mais famosos do mundo. Veja o que sabemos até agora sobre a nova produção do serviço de streaming.

A produção será da Constantin Film e será dividida em duas cronologias, de acordo com o comunicado para a imprensa. “Na primeira, as irmãs de 14 anos Jade e Billie Wesker se mudam para New Raccoon City, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billie percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai pode estar escondendo segredos sombrios capazes de destruir o mundo“, diz o texto.

“Já na segunda cronologia, mais de dez anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de monstros: pessoas e animais infectados pelo T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai”, conclui o aviso.

Sejam bem-vindos a New Raccoon City. Resident Evil, minha nova série baseada em um dos jogos de terror mais famosos do mundo, contará uma história inédita em 8 episódios de 1 hora cada. Se eu não for mordida antes, volto aqui assim que tiver datas. pic.twitter.com/DqVUSCsJnk — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 27, 2020

Por ora, sabemos que o seriado contará com 8 episódios de 1 hora cada. “Estamos pensando em todos os tipos de fãs de Resident Evil, inclusive nos novos, e faremos uma série completa, cheia de velhos amigos, banhos de sangue e loucuras inéditas”, revelou Andrew Dabb, showrunner, produtor executivo e roteirista da atração. Ainda não há data de estreia.