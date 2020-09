Netinho fala sobre clássico decisivo de domingo: ‘Todo mundo entra com o sangue no olho’

No clássico Re-Pa desta quarta-feira, 02, o lateral direito Netinho, do Paysandu, saiu do banco de reservas para dar a vitória ao time bicolor. Foi dele o gol que deixa o Papão em vantagem na grande final do Campeonato Paraense, no domingo, 6.

Apesar de contar com a vantagem do empate, Netinho garante que o jogo final vai ser igual entre as equipes. Para ele, a vontade de vencer permanece a mesma. “Eu acho que o clássico muda pouco, independente da situação de cada time, se perdeu ou ganhou. Clássico é clássico. Todo mundo entra com o sangue no olho, entra com a vontade de vencer. Ainda mais se tratando de uma final de Campeonato Paraense, em um ano difícil que a gente tem vivido. Para ambos os clubes é super importante ser campeão. Os dois clubes tem torcida grande e a cobrança é grande. Acho que o treinador deles enfatizou que eles vem ‘mordidos’, é óbvio, eles perderam o jogo. Mas clássico é clássico. As duas equipes vem da mesma forma que entraram no primeiro jogo. Cada um dentro das suas capacidades, dos seus estilos de jogo. Mas a vontade e a determinação vão acabar sendo as mesmas”, disse.

Analisando a primeira partida, Netinho afirma que o Paysandu soube se comportar e conseguiu se adaptar ao jogo que o adversário vinha impondo. “Acredito que o Remo em um estilo um pouco mais ofensivo. Eles fizeram o primeiro gol, passaram a marcar meio campo e a gente começou a trabalhar mais a bola, girar mais em cima das duas linhas de defesa deles”.

O lateral imagina que o Leão seja uma equipe mais agressiva no jogo decisivo, já que precisa correr atrás do prejuízo. “Acredito que eles se posicionem de uma forma que possam pressionar mais a saída de bola, de uma forma que eles tenham mais a bola. Mas isso não significa que eles conseguirão. Nossa equipe está preparada, trabalhada, para todos os desafios que possamos encontrar. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas a gente tem capacidade de tentar, a qualidade para tentar e para conseguir acima de tudo”.