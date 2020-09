Neymar diz que se diverte com Jojo em ‘A Fazenda’: ‘Virei mais fã’

Craque postou comentário sobre a cantora nas redes sociais; ela tem rendido memes por conta das frases de efeitos e caras e bocas

Neymar Jr. está na França, porém, de olho no que tem acontecido em A Fazenda 12. Nas redes sociais, o craque do Paris Saint-Germain revelou que tem se divertido com o reality show, especialmente, com a participação de Jojo Todynho.

“Continuo rindo muito com a Jojo Todynho… Virei mais fã, que figura”, escreveu no Twitter.Publicidade

O comentário de Neymar repercutiu entre os internautas e tem mais de 100 mil curtidas.

Desde o início da 12ª edição do programa, a cantora tem rendido memes nas redes sociais por conta das frases de efeito e caras e bocas.

Confira: