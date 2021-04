Neymar e Mbappé decidem e PSG derrota Bayern por 3 a 2

Com Neymar como garçom, e Mbappé como artilheiro, o PSG derrotou o Bayern de Munique por 3 a 2, nesta quarta-feira (7) na Alemanha, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A dupla de atacantes do time de Paris começou a brilhar logo aos 3 minutos de confronto, quando Neymar tocou para Mbappé chutar e vencer o goleiro alemão Neuer. O camisa 10 do PSG voltou a aparecer com um passe decisivo aos 28 minutos, quando cruzou para o brasileiro Marquinhos marcar.

O atual campeão da Liga dos Campeões ainda ensaiou uma reação ao empatar com gols do camaronês Choupo-Moting, aos 38 minutos da etapa inicial, e do alemão Müller, no início do segundo tempo.

Porém, aos 23 minutos da etapa final Mbappé recebeu a bola após rápido contra-ataque e chutou de direita para garantir a vitória de 3 a 2. Este foi o 8º gol do francês na atual edição da competição europeia.

Triunfo do Chelsea

No outro jogo do dia, o Chelsea venceu o Porto por 2 a 0 com gols dos ingleses Mason Mount e Ben Chilwell, um em cada tempo, em confronto no qual o clube de Londres aproveitou ao máximo suas poucas oportunidades.

O jogo de volta, no dia 13 de abril, também será disputado no estádio Sánchez Pizjuan, em Sevilha, em razão das restrições de viagens entre Portugal e Inglaterra por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

* Com informações da agência de notícias Reuters.

Edição: Fábio Lisboa

Foto: Reuters

Fonte: Agência Brasil