Neymar faz pegadinha com filho Davi Lucca e diverte seguidores

Camisa 10 do Paris Saint-Germain jogava bolinhas de ping-pong para menino rebater com a cabeça, mas… A última bolinha era na verdade um ovo

decidiu fazer uma pegadinha com o filho nesta quarta-feira (27), enquanto cumpre o isolamento social no Rio e não volta às atividades com o Paris Saint-Germain. O camisa 10 brincou com o pequeno Davi Lucca e divertiu seguidores nas redes sociais.

Na brincadeira, Neymar jogava o que pareciam ser bolinhas de ping-pong para que Davi Lucca rebatesse com a cabeça… Mas, a última bolinha, era na verdade um ovo, que estourou na cabeça do menino.

“Dia de trolagem com o filho”, escreveu Neymar, em uma das suas contas na internet.

Davi Luca, hoje com 8 anos, é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas.

“Vem para a mamãe que eu tenho uma trolagem para fazer aqui em casa também”, escreveu Carol nos comentários.

Além dela, Alexandre Pato, Daniel Alves, Raheem Sterling e Douglas Costa foram os alguns dos jogadores que comentaram a publicação.