Neymar garante permanência no Paris Saint-Germain

Neymar não irá se transferir para o Barcelona e segue como a principal estrela do Paris Saint-Germain para esta temporada. O brasileiro tem o sonho de voltar a uma final de Liga dos Campeões com a equipe francesa, mas para ser campeão. Em entrevista à revista oficial do clube, o camisa 10, que tem contrato até 2022, garantiu a permanência.

– Eu fico no PSG. Temos a ambição de voltar à final da Liga dos Campeões, mas desta vez para ganhá-la.

Após tentar forçar uma saída para a Catalunha na última janela de verão europeu, a situação mudou completamente e Neymar parece feliz na capital francesa. Ao lado de Mbappé e Di María, o brasileiro conquistou três títulos nacionais e ficou perto de vencer a maior competição de clubes da Europa. Informações da imprensa estrangeira dizem que o craque está conversando com Messi e seduzindo o argentino para se juntar a ele no PSG.