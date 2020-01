Neymar iguala recorde de Mbappé e Carlos Bianchi no PSG: oito jogos seguidos marcando gol

Irreconhecível, ex-campeão do Ultimate sequer esquenta o clima com o adversário, com quem faz a luta principal do UFC 246, sábado, na hora da encarada, realizada após a conferência

Conor McGregor adotou uma postura completamente diferente, nesta quarta-feira, na coletiva de imprensa do UFC 246, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O ex-campeão do Ultimate, famoso por provocar adversários, encará-los com veemência e incendiar a torcida, demonstrou um estilo “paz e amor” ao promover o evento deste sábado, no qual fará a luta principal contra Donald Cerrone, também participante da conferência.



Questionado sobre o porquê de estar apresentando uma conduta diferente da habitual, Conor McGregor, que chegou pontualmente à coletiva, bateu na tecla do respeito. E viria a provar que não estava blefando, pois fez uma encarada amena com o “Cowboy” – cumprimentado com três apertos de mão.

– Eu o respeito, ele me respeita também. Não vai ter rivalidade, não terá problema entre a gente, são só negócios. Estou focado nas minhas habilidades, no que posso fazer. Vai ser uma batalha interessante aos fãs e estou focado na vitória. (…) Eu reajo às situações como elas se apresentam. Esse cenário é um pouco diferente, não há nada de falso, não há fingimento. Sou o que sou. Eu posso ler o jogo do Cerrone, eu o leio como um livro, sei o plano dele. Estamos bem preparados, será uma grande noite.

Trajando um casaco de couro e seu inseparável chapéu de cowboy, que devido à luz do palco deixou seu rosto parcialmente tomado pela sombra, Donald Cerrone enalteceu o irlandês e apostou em um duelo de 25 minutos.

– Espero uma batalha de cinco rounds. Eu quero ir para dentro. É muito bom estar aqui com ele, a gente vai para cinco rounds e mal posso esperar para vencê-lo. Esse cara entretém as pessoas, vou batalhar e vou vencer. Ele é ex-campeão de duas categorias, será um prazer enfrentá-lo. Eu gosto das grandes lutas, e ele é a maior luta. (…) Tiro meu chapéu para ele.

Conor McGregor e Donald Cerrone mantiveram o respeito na conferência — Foto: Getty Images





McGregor – que elogiou a vestimenta do adversário – não atua desde outubro de 2018, quando perdeu por finalização para Khabib Nurmagomedov, em evento que terminou em pancadaria generalizada. Sem vencer desde 2016, quando nocauteou Eddie Alvarez, “Notorious” descartou pressão por um resultado positivo no sábado.

– Eu não sinto pressão nenhuma, estou feliz de estar nessa posição. Não quero mais revanche. Estou muito bem preparado para sábado, vamos para o show. Quero que vocês assistam e curtam.

No único momento de tensão da coletiva, um jornalista questionou Dana White sobre as acusações de assédio sexual que Conor McGregor tem enfrentado. O integrante da imprensa foi vaiado pelos fãs do irlandês, e o presidente do Ultimate foi lacônico ao dizer que os problemas do ex-campeão não colocaram o duelo a perigo.

Serviço do UFC 246

O Combate transmite neste sábado o UFC 246 ao vivo, na íntegra e com exclusividade a partir de 20h (horário de Brasília), com o “Aquecimento Combate”. O Combate.com e o SporTV 3 também transmitem o “Aquecimento Combate”, e as duas primeiras lutas do card preliminar. O site acompanha todo o evento em Tempo Real.

UFC 246

18 de janeiro de 2020, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Conor McGregor x Donald Cerrone

Peso-galo: Holly Holm x Raquel Pennington

Peso-pesado: Alexey Oleinik x Maurice Greene

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Alexa Grasso

Peso-leve: Anthony Pettis x Carlos Diego Ferreira

CARD PRELIMINAR (20h30, horário de Brasília):

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Maycee Barber

Peso-pena: Andre Fili x Sodiq Yusuff

Peso-leve: Drew Dober x Nasrat Haqparast

Peso-meio-pesado: Aleksa Camur x Justin Ledet

Peso-mosca: Tim Elliott x Askar Askarov

Peso-galo: Brian Kelleher x Ode Osbourne

Peso-mosca: Sabina Mazo x JJ Aldrich