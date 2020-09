Neymar Jr anuncia que está curado da Covid-19

O jogador Neymar Jr anunciou, nesta sexta-feira (11), que está curado da Covid-19. O atacante do Paris Sain-Germain contou a novidade no Twitter e disse também que já voltou a treinar.

– Voltei aos treinos, superfeliz. O pai tá on. Corona Out – escreveu o atleta.

Neymar foi diagnosticado com coronavírus em agosto. Depois dele, mais seis jogadores do PSG também pegaram Covid-19: Mbappé, Icardi, Paredes, Navas, Marquinhos e Di María. Todos desfalcaram o clube na estreia do Campeonato Francês.

Neymar pai e o filho do jogador, Davi Lucca, também contraíram a doença.