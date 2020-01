Neymar pode ser a estrela de documentário da Netflix

Atacante inglês sofreu lesão no tendão da coxa esquerda e passou por cirurgia. Camisa 10 do time londrino tem estimativa de retorno somente para abril, já no final da temporada

Sem o seu principal atacante até abril, o Tottenham está no mercado à procura de alguém que substitua Harry Kane. E o nome da vez nos Spurs é o do brasileiro Willian José, da Real Sociedad.



De acordo com informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o clube inglês ainda não fez proposta oficial pelo atacante, porém, nos bastidores, o agente do jogador afirma que o time de José Mourinho tem interesse em contratar o atacante relevado no Barueri.

A multa rescisória do atacante é de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões, na cotação atual) e seu contrato com o clube do País Basco vai até junho de 2024.

O jornal ainda revela que a Real Sociedad suspeita que os investidores que possuem 30% dos direitos econômicos do jogador estão interessados na negociação para poderem lucrar antes do término do vínculo.