Neymar testa positivo para Covid-19 e ficará em isolamento

O jogador Neymar testou positivo para o novo coronavírus, segundo o jornal esportivo francês L’Equipe. Além dele, os argentinos Dí María e Paredes, também do Paris Saint-Germain, foram diagnosticados com a doença.

Os atletas fizerem testes na manhã desta quarta-feira (2). Eles devem ficar em quarentena por pelo menos uma semana.

Antes do diagnóstico, o trio estava em Ibiza, aproveitando uma folga após a final da Liga dos Campeões, em que foram derrotados pelo Bayern de Munique. A cantora Anitta estava com Neymar nos últimos dias.

Por causa da doença, os atletas devem perder a estreia do PSG no Campeonato Francês, que acontecerá no dia 10 deste mês. A equipe vai jogar contra o Lens, fora de casa.