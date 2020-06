Neymar xinga o padrasto Tiago Ramos e fala sobre briga com sua mãe em áudio vazado

Na madrugada desta sexta-feira (5), um áudio de Neymar, 28, falando sobre seu padrasto, Tiago Ramos, 23, circulou nas redes sociais. Na gravação, que foi vazada pelo jornalista Leo Dias do Metrópole, o jogador xinga o modelo e fala sobre uma suposta briga com sua mãe, Nadine Gonçalves.

A assessoria de imprensa de Neymar confirmou na quarta-feira (3), que o modelo teria sido hospitalizado após sofrer um acidente doméstico e que estava tudo bem. Mas segundo o G1, Ramos feriu o braço direito depois de dar um soco em uma vidraça no apartamento em que estava com Nadine em Santos, litoral de São Paulo. Ele acabou levando 12 pontos.

O ferimento teria acontecido após uma briga do casal, que recentemente retomou o relacionamento após uma breve separação. No áudio, Neymar usa termos pejorativos como “viadinho” para falar sobre Ramos, e também comenta o desentendimento de sua mãe com o padrasto.

“Ela está lá com o namoradinho dela, que dá o c*. Ele deu uns tocos no vidro da varanda… e ela fala pra mim que ele tropeçou da escada e foi apoiar, mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?”, explica em uma conversa com amigos.

Ainda na gravação um dos colegas do craque pergunta sobre a situação de Nadine e ele afirma: “Eu mandei o Cris lá para ver minha mãe, se tinha algum risco de… Se ela tomou alguma pancada, sei lá, alguma coisa…”

Os amigos de Neymar também ofereceram ajuda caso ele precisasse e continuaram o papo sugerindo uma vingança contra o modelo. “Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele”, fala um deles.

Procurada pelo F5 nesta manhã, a assessoria de Neymar afirmou que em respeito a privacidade da família não iria se manifestar sobre o assunto.

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves assumiram a relação em 11 de abril quando publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance. “O inexplicável não se explica, se vive”, escreveu a mãe de Neymar na legenda.

A partir de então, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno do modelo. Entre elas, a de que ele teria feito parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa. Em abril, Tiago Ramos também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.

Pouco mais de um mês após assumirem o namoro, o jornal Extra noticiou o término do romance. De acordo com a publicação, o motivo para teria sido uma pressão por parte da família de Nadine. Parentes não queriam que ela tivesse mais envolvimento com o rapaz após muitas polêmicas em torno do nome dele. Uma semana depois, porém, ela teriareatado o relacionamento com Ramos, mas de forma mais discreta para evitar especulações da mídia. ​