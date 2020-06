Nicki Minaj alimenta rumores de que estaria grávida com nova foto e clipe

Rapper tem escondido a barriga há algum tempo e seus fãs foram rápidos em especular sobre bebê

Nicki Minaj, 37, tem deixado seus fãs curiosos nas últimas semanas: estaria a rapper por trás de “Super Bass” grávida? É o que muitos deles pensam.

Isso porque já há algum tempo, Nicki tem aparecido em várias fotos sem mostrar a barriga. O rumor ganhou ainda mais corpo quando ela lançou o clipe para a música “Trollz”, feito em parceria com 6ix9ine.

Na maior parte do vídeo, ela é enquadrada somente dos seios para cima. Mesmo quando aparece de corpo inteiro, parece cobrir a barriga com as mãos, ou então inclina o corpo de maneira a não dar destaque à barriga.

Em foto promocional do clipe publicada nesta sexta-feira (12) nas redes sociais, Nicki aparece sentada em uma banqueta, com o umbigo coberto. “‘Trollz é número um em 48 países. Obrigada”, escreveu ao lado do post.

Os fãs logo começaram a comentar sobre a suposta gravidez, tomando a foto como uma confirmação. “Ela definitivamente está grávida”, disse um internauta. “Você está escondendo uma barriguinha de bebê?”, provocou outro.

Até agora, Nicki não se pronunciou sobre os rumores. Ela é casada com Kenneth Petty desde o ano passado.