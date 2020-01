Nininho é o novo reforço do Clube do Remo

A diretoria do Clube do Remo acertou na manhã da última quarta-feira (29) o retorno do lateral-direito Nininho. O jogador chega no final da tarde na capital paraense, onde passará por exames e ser integrado ao restante do elenco para iniciar os trabalhos.

Nininho, de 27 anos, atuou com a camisa azulina em 2018 na disputa da Série C do Brasileiro, onde realizou 11 jogos e marcou um gol. Além do Leão, o lateral tem passagem por clubes como Santa Cruz, Sport, América-RN, Boa Esporte, Red Bull- SP e Paços de Ferreira, de Portugal.

Retornando ao Mais Querido, o jogador revelou a expectativa para vestir a camisa do Leão na temporada. “Estou muito feliz e realizado. Sempre declarei que queria retornar ao Remo. Vamos trabalhar forte para conseguir os objetivos e alegria para essa torcida espetacular do Remo”, disse.

O vínculo do jogador com o Remo será até o final do Campeonato Paraense.

Ficha Técnica:

Nome: Salatiel Bartolomeu de Paiva Filho

Apelido: Nininho

Nascimento: 07/02/1992

Naturalidade: Recife (PE)

Últimos clubes: Santa Cruz, América-RN, Boa Esporte, Red Bull- SP Paços de Ferreira, de Portugal.