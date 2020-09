Nintendo relançará jogos de Mario para celebrar os 35 anos do personagem

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira (3) que vai relançar jogos clássicos de Mario para celebrar o aniversário de 35 anos de seu mais famoso personagem.

Os jogos, que serão disponibilizados no Nintendo Switch – a atual plataforma da empresa – devem fortalecer a oferta de jogos do dispositivo antes da temporada festividades de fim de ano, quando há uma aumenta na procura por videogames.

A iniciativa também é vista com bons olhos pelos investidores, que há muito tempo lamentavam a relutância da empresa japonesa em tirar maior proveito de seu catálogo de títulos de sucesso.

Três títulos do encanador bigodudo – “Super Mario 64” de 1996, “Super Mario Sunshine” de 2002 e “Super Mario Galaxy” de 2007 – estarão à venda a partir de 18 de setembro sob o título “Super Mario 3D All-Stars”.

O entusiasmo pelo pacote, que inclui os três primeiros jogos de Mario em 3D, foi visto como um passo positivo pela indústria. Há um ponto duvidoso na estratégia, no entanto, que é a comercialização por tempo limitado dos jogos: apenas até março de 2021.

As ações da Nintendo atingiram recentemente seu valor máximo dos últimos 12 anos, fortalecidas pela alta demanda pelo Switch e por títulos como “Animal Crossing: New Horizons”, sucesso de vendas durante a pandemia do novo coronavírus.

A empresa sediada em Kyoto também disse que vai lançar um brinquedo da linha “Mario Kart” que pode ser controlado via Switch, refletindo suas origens de fabricante de jogos não eletrônicos, junto com uma versão do dispositivo portátil Game & Watch que contará com o jogo “Super Mario Bros”.

Os primeiros jogos do personagem também estarão disponíveis, de forma gratuita, para os donos de um Nintendo Switch que assinarem o serviço online da empresa. O pacote “Super Mario All-Stars” trará versões com áudio e visual renovados de “Super Mario Bros.”, “Super Mario Bros.: The Lost Levels”, “Super Mario Bros. 2” e “Super Mario Bros. 3”, a partir desta quinta (3).

Por fim, a empresa anunciou o jogo “Super Mario Bros. 35”, espécie de Battle Royale – jogo em que vence o último sobrevivente – estrelado pelo encanador. Nele, os inimigos derrotados pelo jogador aparecerão na tela dos outros oponentes (e vice-versa). O jogo será gratuito e estará disponível até 31 de março de 2021.

