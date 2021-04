Nível do rio Tapajós chega a 7,50m e iguala à medição de 2009, ano da maior enchente deste século em Santarém

O boletim fluviométrico da Defesa Civil Municipal desta segunda-feira (5) apontou que o nível do rio Tapajós, em Santarém, chegou a 7,50 metros e fica igual à marca do mesmo período em 2009, quando houve a maior enchente deste século no município.

De acordo com a Defesa Civil, neste mesmo período em 2009, o rio Tapajós também estava medindo 7,50 metros, este ano, a região teve a maior cheia dos últimos anos. Já no mesmo período em 2020 nível do rio estava mais baixo 1,04m.

Ao Portal OESTADONET coordenador da Defesa Civil, Darlisson Maia, informou que nenhum morador solicitou auxílio sobre a cheia, mas que a equipe está visitando comunidades da várzea.

“Nós já visitamos 4 comunidade da Várzea e estamos nos preparando para visitar mais comunidades ainda para averiguar a situação dessa região, neste período de cheia”, destacou o coordenador.

Conforme boletim da Defesa Civil, o rio Tapajós está acima 0,40cm da cota de alerta. A medição tem como base a cheia de 2009.

Por: Kamila Andrade