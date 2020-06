No final de semana, um caminhão atropelou mais de 25 vacas na BR 230 próximo à Pacajá

Caminhão carregado atropelou um rebanho de gados, quando ia no sentido Altamira, na BR 230 próximo do município de Pacajá, no oeste paraense.

Segundo populares, o caminhão descia a ladeira e bateu cerca de 30 vacas de uma fazenda próximo ao local do acidente. Os animais ficaram espalhados pela rodovia.

A carne batida dos gados não pode ser consumida. Apesar do acidente, o condutor não sofreu ferimentos. Os proprietários dos animais foram até o local, para acompanhar o prejuízo. As vacas estariam atravessando, quando o caminhão descia e não conseguiu frear.