No jogo 100 de Lucas, Tottenham vence dérbi contra West Ham e encosta no United

O Tottenham dominou o dérbi londrino diante do West Ham, nesta terça-feira, e venceu por 2 a 0, em casa, para voltar a encostar na quinta colocação da Premier League. Os Spurs somam agora 45 pontos, um a menos que o Manchester United, quinto colocado, que ainda joga na rodada. Vale lembrar que, por conta da punição imposta ao Manchester City, a quinta colocação da Premier League pode render uma vaga na próxima Champions. Os Hammers podem terminar a rodada na zona de rebaixamento. Tottenham pressiona até marcar O West Ham teve um início de dérbi forte, achando espaço no meio da defesa adversária para levar perigo. Mas, com o passar do tempo, o Tottenham foi assumindo as rédeas da partida. Os Spurs foram acuando cada vez mais os adversários na defesa e poderiam muito bem ter ido ao intervalo em vantagem. Son conseguiu belo arremate aos 42 minutos, mas teve tento anulado por impedimento. Na volta do intervalo, a equipe de José Mourinho aumentou a pressão. Harry Kane teve sua primeira grande chance de marcar aos 13 minutos, mas não teve sucesso em chute cruzado que não foi no alvo. A pressão seguiu, até que o gol, enfim, saiu. Lo Celso cobrou escanteio na área, Lucas, em seu centésimo jogo pelo clube, buscou desvio e Souček marcou contra. Os Hammers se adiantaram, e acabaram derrubados em contragolpe. Son enfiou bola para Kane, que avançou e, na cara do gol, tirou do goleiro para confirmar os três pontos.