No Limite: equipe de Jéssica explica inchaço no rosto da participante

Após a estreia da quinta temporada do No Limite nessa terça-feira (11/5), fãs do programa usaram as redes sociais para manifestarem precupação com Jéssica Mueller, que apareceu com o rosto bastante inchado nos minutos finais do programa. Diante da repercussão, a equipe da ex-BBB 18 se manifestou na tarde desta quarta (12/5).

“O que aconteceu com o rosto dela, meu Deus?!”, indagou um perfil no Twitter. “Será que é algum efeito rebote de alguma harmonização facial com esse sol quente”, questionou outro. “A Jéssica tá com insolação gravíssima, o rosto inchou muito”, comentou mais uma pessoa.

O perfil oficial de Jéssica, no entanto, garante que não há motivos para se preocupar. Segundo a equipe da participante, o inchaço realmente se deu por conta da longa exposição ao sol. “Gente, para quem está perguntando do rosto da Jéssica, ela está bem! Isso é efeito do sol”, escreveram pelos Stories do Instagram.

O perfil deixou claro que a participante está amparada pela equipe do reality show. “Ela está sendo muito bem cuidada lá. Podem ficar tranquilos e obrigada pela preocupação”, disse o texto. A equipe da ex-BBB também usou o espaço para desmentir que seria algum procedimento estético. “Fiquem tranquilos, não se trata de harmonização, rs. Está tudo bem com nossa rainha”, concluiu o post.

A mãe de Jéssica, Tania Heckert, também respondeu seguidores sobre o assunto. “Foi do sol, ela é muito branquinha, pele clara e o sol é muito forte, ela ficou inchada, mas ela está bem”, escreveu. Tania ainda fez outra publicação sobre o assunto, agradecendo pela preocupação com a loira. “Obrigada a todos pelo carinho com minha filha e vamos em frente porque é vida que segue, e vamos torcer”, disse a senhora