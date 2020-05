No Pará conta de energia pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito

A concessionária de energia Pará está disponibilizando um novo serviço para todos os seus clientes no Estado. Agora, o pagamento das faturas de energia pode ser feito de forma rápida e prática no site da empresa, o www.equatorialenergia.com.br. A quitação poderá ser feita por meio dos cartões de crédito à vista de uma ou mais contas e com facilidades de parcelamento em até 12 vezes, a partir de duas contas vencidas ou a vencer.

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o portal da distribuidora e, na barra de pesquisa, digitar “pagamento de conta”. Feito isso, o usuário é direcionado para uma tela em que precisará colocar os dados do titular da conta contrato, para o sistema localizar as faturas que estão em aberto. Em seguida, será aberta uma nova tela com as opções de pagamento.

O gerente da área de Relacionamento com o Cliente da empresa, Haroldo Nobre, explica a iniciativa da distribuidora em meio a pandemia. “O momento é muito delicado e estamos sensíveis à situação dos clientes. Por isso buscamos formas para facilitar o pagamento das contas de energia, seja com inclusão desses consumidores em benefícios que dão descontos na conta de energia, como é o caso da Tarifa Social, dando orientações sobre consumo consciente, ou com iniciativas como essa de agora, em que poderá ser feito o parcelamento de faturas via cartão de crédito”, afirma Haroldo.

FORMAS DE PAGAMENTO – O pagamento das faturas no site da Equatorial Pará atenderá alguns critérios. São eles: No crédito à vista: fatura vencida ou a vencer. No crédito parcelado em até 12 vezes: mínimo de 2 faturas vencidas ou a vencer, desde que a prestação mínima seja de R$ 7,00.

BANDEIRAS ACEITAS: Visa, Master, Elo, Hipercard, Amex e Diners Club. Também será aceito o Cartão do Auxílio Emergencial, através da bandeira Elo Débito.

A Equatorial reforça que o serviço no site é totalmente seguro, desenvolvido com ferramentas altamente modernas para garantir a segurança das informações dos clientes. Após o pagamento, será gerado um comprovante da transação financeira, proporcionando mais confiança no processo. Com a implantação desse tipo de serviço, a empresa também colabora com as recomendações de distanciamento social, fazendo com que o cliente faça algo importante e necessário sem precisar sair de casa.

Serviço disponível no site da empresa – www.equatorialenergia.com.br