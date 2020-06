No Pará, setor de serviços é o que mais sofre com a pandemia, diz Dieese

Um estudo divulgado nesta terça-feira (16) pelo Dieese/PA mostra que somente nos dois primeiros meses da pandemia (março e abril), o setor serviço perdeu cerca de 4 mil postos de trabalho no Pará. Devido o isolamento, com diversas atividades como hotelaria, bares, restaurantes e serviços envolvendo transportes e atividades culturais suspensas, o desemprego aumentou.

No mês de abril, assim como março, foi negativo o saldo entre admitidos e desligados: foram feitas no mês, 4.931 admissões contra 8.054 desligamentos, gerando saldo de 3.123 desempregados.

A maioria dos estados da Região Norte apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para Estado do Pará, seguido do Amazonas. No mês de abril, apenas o Acre apresentou saldo positivo de empregos formais.

Ainda de acordo com as análises, no mês de abril foram feitas no setor serviço em toda a Região Norte, 11.607 admissões, contra 19.877 desligamentos, gerando um saldo negativo de 8.270 postos de trabalhos formais.

Apesar disso, o balanço do setor serviço no Pará em 2020 mostra um pequeno saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas de janeiro a abril, 30.969 admissões, contra 30.855 desligamentos, com a geração de 114 postos de trabalhos. Entretanto, analisando apenas os dois primeiros meses de pandemia, o setor foi o segundo mais impactado, com a perda de quase 4 mil postos de trabalho formais.