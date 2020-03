No Parazão 2020 dupla Re-Pa segue na ponta na classificação geral

A bola rolou neste final de semana para a 6ª rodada da 1ª fase do Campeonato Paraense 2020, o chamado Parazão. A competição havia parado no período carnavalesco e voltou com uma boa média de gols. Dois jogos abriram a rodada no sábado (29/02): Bragantino 0 x 2 Paysandu, no Diogão, e Itupiranga 0 x 1 Independente, no Zinho Oliveira. Já no domingo (01/03), mais três partidas movimentaram o estadual: com Remo 2 x 1 Carajás, no Baenão, Paragominas 2 x 2 Tapajós, na Arena Verde; e Castanhal 2 x 2 Águia de Marabá, no Maximino Porpino.

Jogos:

O líder do Parazão, o Paysandu, foi até a cidade de Bragança onde encarou o Bragantino, no Estádio Diogão. O time bicolor não se intimidou com os donos da casa e fez o placar ainda no 1° tempo de jogo, com os gols do zagueiro Micael, aos 20, e do atacante Nicolas, aos 26 minutos. Inclusive, Nicolas é o vice-artilheiro do estadual, agora com seis gols marcados. Com o placar de 2 a 0, os bicolores seguem na ponta da competição. Após a derrota para o Papão, a diretoria do Tubarão do Caeté anunciou a saída do técnico Robson Melo. O nome mais forte para assumir o time de Bragança, é do auxiliar-técnico Cacaio.

A outra partida do sábado foi entre Itupiranga e Independente Tucuruí, partida realizada no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O confronto marcou a estreia do atacante Jobson, que é natural da cidade de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, mas nunca havia jogado como profissional em um time paraense. Apesar do foco está voltado ao craque Jobson, o gol único do jogo foi assinalado contra pelo lateral-direito Serafim, do Itupiranga, aos 21 minutos do 1° tempo. A vitória por 1 a 0 deixou o Independente vivo na briga por uma das vagas para as semifinais.

A manhã de domingo foi bastante movimentada com três jogos no mesmo horário. O Castanhal, que faz boa campanha, recebeu o time do Águia de Marabá, em partida realizada no Estádio Maximino Porpino, em Castanhal. Os donos da casa abriram o placar com o artilheiro do Parazão, o atacante Pecel, que marcou o seu sétimo gol, aos 23 minutos do 1° tempo, cobrando pênalti. O time do técnico João Galvão reagiu e virou o jogo com os gols de Veraldo, aos 47 minutos do 1° tempo, e Edcleber, logo no primeiro minuto da segunda etapa. Só que o Azulão marabaense não segurou a pressão e Dioguinho empatou, aos 11 minutos da etapa derradeira. O placar de 2 a 2 deixou o Japiim da Estrada dentro do G4 e complicou o time do Águia que segue na zona de perigo.

Na Arena Verde, o Paragominas recebeu o Tapajós. O Boto de Santarém começou melhor e abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, com o tento de Ricardo Maranhão. O Jacaré começou a se impor e dentro de casa foi para cima empatando com Kaikinha, aos 19 minutos do 1° tempo, e virando com o estreante Alexandre, aos 13 minutos do 2° tempo. Quando tudo parecia que a vitória seria dos mandantes, eis que surge o jogador Ygor Gabriel, que marcou aos 45 minutos para o Tapajós e igualou o marcador na última volta do ponteiro. Com o empate, o Paragominas voltou a figurar no grupo dos quatro classificados, enquanto que o Tapajós segue na zona de rebaixamento.

O chamado Fenômeno Azul foi ao Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, empurrar o Clube do Remo rumo a vitória e acompanhar a estreia do técnico Mazola Júnior no comando azulino diante do Carajás. No início do jogo, o Leão parecia nervoso errando muitos passes. Foi nesse momento que o Pica-Pau se aproveitou e abriu o placar em um golaço do lateral-esquerdo Pedrinho, que acertou o ângulo da meta do goleiro Vinícius, aos 40 minutos do 1° tempo. Na hora da comemoração, o jogador do Carajás teria provocado o torcedor remista que estava nas arquibancadas, quando o zagueiro Fredson do Remo foi para cima do adversário e acabou sobrando dois cartões vermelhos, Pedrinho e Fredson foram expulsos pelo árbitro Djonaltan Costa Araújo.

No 2° tempo, o Leão Azul foi para cima e virou o jogo com dois gols do atacante Jackson. No primeiro, Jackson roubou a bola dentro da área, driblou o goleiro Chocolate e foi derrubado pelo defensor, pênalti assinalado e convertido com muita categoria, descolocando o goleiro, aos 12 minutos. O Remo começou a pressionar o adversário e no calor do incentivo da torcida, rapidamente virou. Eduardo Ramos cobrou escanteio, Charles desviou no primeiro pau, o goleiro Chocolate defendeu e na sobra Jackson sozinho mandou para o fundo do barbante, aos 24 minutos. Com a vitória, o Remo chega aos 15 pontos, os mesmos do líder Paysandu, que leva vantagem sobre o Leão no saldo de gols. Já o Carajás ficou em uma situação delicada, com apenas 1 ponto, segurando a lanterna.

Além da estreia do técnico Mazola Júnior no comando azulino, o dia foi de homenagem ao goleiro Vinícius, chamado de “paredão”, que completou na partida contra o Carajás, 100 jogos com a camisa do Clube do Remo, recebendo uma placa comemorativa do presidente Fábio Bentes.

Por: Fábio Relvas

CLASSIFICAÇÃO DO PARAZÃO 2020:

1° Paysandu: 15 pontos

2° Remo: 15 pontos

3° Castanhal: 13 pontos

4° Paragominas: 10 pontos

5° Independente: 9 pontos

6° Bragantino: 7 pontos

7° Itupiranga: 7 pontos

8° Águia: 5 pontos

9° Tapajós: 4 pontos

10° Carajás: 1 ponto