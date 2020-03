No Quarto Branco, Felipe avalia jogo: ‘Tenho 12 adversários. A casa inteira contra mim’

Passadas duas semanas do “BBB 20”, Marcela ouviu de Hadson um plano para testar a fidelidade das mulheres famosas do reality show. Se uma das comprometidas aqui fora caísse em tentação, se queimaria com o público e, portanto, seria uma ameaça a menos. Chocada, a médica confidenciou com Gizelly e Thelma e se opôs ao esquema, posteriormente revelado para todas as mulheres da casa.

O episódio transformou a loira em heroína, a fez ganhar mais seguidores que boa parte dos integrantes do “camarote” do programa e virar franca favorita.

Passados seis paredões, a situação de Marcela é bem diferente. Depois de se envolver com Daniel, que tratou se grudar nela tão logo entrou na casa sabendo da popularidade da agora namorada, a médica viu sua fama de “fada sensata” se esvair. Mesmo vendo o gaúcho meter os pés pelas mãos em comentários sobre Babu e sofrer constantes punições de estalecas – e consequentemente causando problemas na comida da semana -, Marcela aquiesceu.

Ficou quieta e, apaixonada, a tudo relevou, sem grandes oposições. Numa das conversas sobre as amigas, chegou a dizer que não gostaria de ganhar a liderança para que Gizelly não tivesse de dormir no quarto de luxo.

Depois, ao falar com Ivy, confessou que não vê mais Thelma, sua grande parceira no começo, como companhia na grande final. Da mesma maneira, o tratamento destinado a Babu não tem agradado, assim como a aliança com Pyong, que parece ditar os rumos do jogo sem ser questionado por ela.

Assim como ocorreu com no Anamara, em seu retorno no “BBB 13”, Marcela perdeu um dos maiores favoritismos do começo do reality show. De tal maneira que um dos vilões do começo da temporada, Felipe Prior, acabou ganhando popularidade graças à sua omissão.

Num paralelo com um reality show da concorrência, a história de Marcela lembra a de Hariany, em “A Fazenda”, da Record, que viu seu prêmio escapar depois de se envolver em um relacionamento para lá de discutível com Lucas Viana. Resta saber se é tarde demais para Marcela acordar.