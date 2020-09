Norte Energia implanta projeto-piloto de telemedicina em aldeia indígena

Atendimento médico remoto teve início nesta segunda-feira, dia 14, na aldeia Boa Vista, localizada na Área Indígena Juruna do Km 17, município de Vitória do Xingu

A Norte Energia, operadora da Usina Hidrelétrica Belo Monte, está desenvolvendo um projeto-piloto de telemedicina na aldeia Boa Vista, localizada na Área Indígena Juruna do Km 17, município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará. O atendimento médico remoto começou nesta segunda-feira, dia 14, e é feito por meio de uma plataforma digital contratada pela empresa que conecta usuários e profissionais de saúde.

O projeto-piloto tem como objetivo avaliar a tecnologia, em conjunto com o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (DSEI), e verificar seus benefícios para contribuir com o atendimento à saúde indígena na região da Usina.

“Nos próximos 60 dias, as atividades serão acompanhadas pelas equipes do DSEI, que foram capacitadas para uso da plataforma e acompanhamento das teleconsultas”, explica a gerente de Assuntos Indígenas da Norte Energia, Nina Fassarella, acrescentando que o projeto conta com a rede de internet existente na aldeia, cuja instalação era um dos compromissos do licenciamento ambiental de Belo Monte.

O serviço de telemedicina foi sancionado pelo Governo Federal no mês de abril deste ano, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, após passar por avaliação do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Complementar, Conselhos Federais e o Senado.