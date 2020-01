Nota de corte para medicina no 1º dia do Sisu vai de 717,97 a 928,13 na ampla concorrência

Valores são apenas informativos e representam a nota mínima para aprovação entre todos os candidatos inscritos na modalidade ampla concorrência em cada curso até a 0h desta quarta-feira (22).

Candidatos que buscam uma vaga em medicina na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – na modalidade ampla concorrência – enfrentam a nota de corte mais alta para o curso no país. De acordo com a primeira parcial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgada na madrugada desta quarta-feira (22), seria preciso ter ao menos 928,13 pontos para ficar com uma das 25 vagas oferecidas aos futuros médicos.

O Sisu é o sistema do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seleção começou na terça e vai até as 23h59 de domingo (26).

As notas são atualizadas pelo MEC em balanços parciais uma vez por dia. Com base nas notas de corte, os alunos avaliam se têm a pontuação suficiente e em qual posição ficam na concorrência por uma vaga.

A nota de corte mais baixa para medicina, na primeira parcial, era de 717,97 pontos na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), segundo um levantamento feito pelo G1 com base nas informações divulgadas pelo Ministério da Educação no site do sistema.

Na edição 2020, 77 das 128 instituições participantes do Sisu 2020 oferecem cursos de medicina. Ao todo são 2.074 vagas em medicina na modalidade de ampla concorrência neste primeiro semestre.

Há ainda vagas em disputa na modalidade ações afirmativas, que incluem, por exemplos cotas raciais ou reserva de vagas para deficientes e outros públicos.

Bônus local na ampla concorrência

A UFMA tem o corte mais alto identificado pelo levantamento. De acordo com o site do Sisu, a instituição acrescenta um bônus de 20% na nota final para os candidatos que tenham cursado o último ano do ensino fundamental e o ensino médio completo em escolas públicas ou privadas do estado do Maranhão.

(Veja abaixo as notas de corte para medicina na 1ª parcial, que considera os dados incluídos pelos candidatos no sistema até 23h59 de terça-feira.)

As 20 maiores notas de corte em medicina no Sisu 2020

UF Instituição Campus Modalidade Nota de corte (à 0h 22/01) Vagas oferecidas MA UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CIDADE UNIVERSITÁRIA (São Luís , MA) ampla concorrência 928,13 25 MA UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA (Imperatriz , MA) ampla concorrência 913,85 20 MA UFMA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS DE PINHEIRO (Pinheiro , MA) ampla concorrência 906,89 25 AP UNIFAP – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ CAMPUS MARCO ZERO – UNIFAP (Macapá , AP) ampla concorrência 898,8 15 MG UEMG – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS UNIDADE PASSOS (Passos , MG) ampla concorrência 887,04 10 RN UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ESCOLA MULTICAMPI (Caicó, RN) ampla concorrência 884,56 20 AC UFAC – UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE CAMPUS UNIVERSITÁRIO (Rio Branco , AC) ampla concorrência 845,15 19 PE UFPE – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS DO AGRESTE CARUARU (Caruaru, PE) ampla concorrência 842,91 40 RN UERN – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL (Mossoró, RN) ampla concorrência 837,77 26 SP USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU – FOB (Bauru, SP) ampla concorrência 835,28 7 SP USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FM (São Paulo, SP) ampla concorrência 819,15 29 AL UFAL – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS ARAPIRACA – SEDE (Arapiraca , AL) ampla concorrência 815,43 30 RJ UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIDADE UNIVERSITÁRIA (Rio de Janeiro, RJ) ampla concorrência 813,95 50 SC UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA (Florianópolis, SC) ampla concorrência 808,18 15 MS UFMS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – CPTL II (Três Lagoas, MS) ampla concorrência 807,4 12 RJ UFRJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS UFRJ – MACAÉ (Macaé, RJ) ampla concorrência 803,22 15 MG UFOP – UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO (Ouro Preto , MG) ampla concorrência 801,6 20 MS UEMS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE (Campo Grande, MS) ampla concorrência 797,18 33 MG UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS SAÚDE (Belo Horizonte , MG) ampla concorrência 794,52 160

Sisu 2020: como se inscrever

As inscrições devem ser feitas na página do Sisu.

Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2019 e não tiraram nota zero na prova de redação. Nesta edição, são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país.

Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar.

Também é necessário definir a modalidade na qual o aluno se encaixa – ampla concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais).

As inscrições vão de 21/1 a 26/1 É possível escolher dois cursos (primeira e segunda opção) O sistema atualiza uma vez ao dia e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem A primeira atualização será divulgada a partir da 0h de 23/1 Recomenda-se que o estudante entre no sistema uma vez ao dia para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso O resultado da chamada regular sai no dia 28/1 Se for aprovado na segunda opção de curso, o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção O prazo para escolher participar da lista de espera é de 29/1 a 04/2 A convocação da lista de espera será no dia 7/2 a 30/4