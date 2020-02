Nova camisa do Remo bate recordes de vendas

O Clube do Remo comemora 115 anos de história nesta quarta-feira, 5 de fevereiro. Para celebrar essa data, o Clube está organizando um dia de eventos que fará parte da programação oficial de aniversário.

Em comemoração aos 115 anos do Clube do Remo, a Deputada Estadual, Marinor Brito (PSOL) apresentará projeto de lei que Institui o “Dia Estadual do Remismo”, na manhã desta quarta-feira (5). O projeto será apresentado durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Já a partir das 11h, o Clube realizará uma ação no Ver-o-Peso, que contará com a presença dos jogadores Vinícius, Jackson, Hélio e Nininho, Leão Malino, Leoas Azulinas, torcidas do Remo, diretoria, além dos parabéns oficial ao Mais Querido.

Pela noite, às 19h, no espaço náutico Marine Club, o Leão irá revelar os modelos de seu uniforme para 2020 com a nova patrocinadora Kappa. Os ingressos para o lançamento já estão disponíveis nas Lojas do Remo, R$10 sócios e R$20 para não-sócios.

As novas camisas da temporada 2020 estarão à venda no local do evento e a partir do dia 6 de fevereiro em todas as Lojas do Remo. Vale lembrar que o ingresso para este evento dará direito apenas à festa.

A animação da noite ficará por conta das atrações musicais de Keila Treme, Farofa Tropical, De Bobeira, Dj Me Custa e as baterias das torcidas organizadas do Mais Querido.