Novas datas do Enem já estão disponíveis para consulta

Com o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diante da pandemia do novo coronavírus, os estudantes já podem consultar a nova data das provas a partir deste sábado (20). A consulta é feita na Página do Participante, utilizando o CPF e a senha do cadastro do portal único do Governo Federal.

Há três opções disponíveis: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020/Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021, Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021/Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021 e Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021/Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Mais de 5 milhões de inscrições para o Enem 2020 e, na próxima quinta-feira (25), serão divulgados os resultados do recurso relacionado à solicitação de tratamento pelo nome social e à solicitação de atendimento especializado do Enem impresso.

As datas das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies) também foram alteradas pelo Ministério da Educação (MEC). O Sisu está previsto para o período de 7 a 10 de julho. Já o Prouni será aberto no dia 14 de julho e o Fies passou para 21 a 24 de julho.