Novas obras beneficiam os bairros do Mangueirão, do Telégrafo e da Sacramenta

Na tarde desta terça-feira, 23, o prefeito Zenaldo Coutinho autorizou por meio de ordem de serviço (OS) o início das obras de pavimentação em vias dos bairros do Mangueirão, do Telégrafo e da Sacramenta. Participaram da reunião, além do prefeito, o titular da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Claudio Mercês, e alguns moradores das áreas que receberão os serviços.

A primeira assinatura foi para a via principal do conjunto Panorama XXI, no Mangueirão, que será pavimentada entre o trecho que vai da avenida Augusto Montenegro até a passagem Val-de-Cans. A obra está orçada em R$ 747 mil e tem prazo de entrega de até 60 dias.

“Assinamos a ordem de serviço para o asfaltamento da via principal do Panorama XXI. Os serviços se iniciam nesta semana“, comunicou Zenaldo.

Para a moradora do conjunto, a corretora de imóveis Simone Pontes, de 51 anos, a pavimentação da principal rua do conjunto é um benefício que vai melhorar a qualidade de vida de todos os moradores. “A rua é de grande movimentação, temos comércio, feiras e casas. Essa obra vai beneficiar todos os residentes e donos de comércio do Panorama”, comentou a moradora.

As outras assinaturas foram a das obras da passagem Julia Ramos, na Sacramenta, e da rua Coronel Luís Bentes, no Telégrafo. A via do bairro da Sacramenta será revitalizada entre o trecho que compreende as ruas Osvaldo Chaves e Claudio Bordalo, o serviço conta com um orçamento de R$ 60 mil e prazo de execução de 30 dias.

“Muito feliz de anunciar o asfaltamento da passagem Julia Ramos, que começará nesta semana”, anunciou o prefeito.

Já a rua Coronel Luís Bentes, no Telégrafo, receberá a pavimentação em dois trechos, entre as avenidas Arthur Bernardes e Senador Lemos, e entre a rua Curuçá e o canal do Galo. Os serviços contam com um orçamento de R$ 709 mil e têm prazo de execução de 90 dias.

Dono de um estabelecimento na via, o comerciante João Batista, 45 anos, comemorou a revitalização da rua e o benefício que pode trazer para os comerciantes da área. “Com esse projeto vai melhorar demais. Tenho uma borracharia na esquina da rua e com essa obra espero que o movimento melhore cada vez mais”, disse.

Por: Victor Miranda