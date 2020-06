Novo atacante do Remo confirma data e hora da chegada a Belém e diz: ‘Será uma página vitoriosa’

Jogador já atuou com o técnico Mazola no Criciúma-SC e CRB-AL

Com a volta aos treinos presenciais marcados para a próxima semana, o mercado do futebol voltou a aquecer. O Remo trará em torno de cinco atletas, dois já para a disputa do Parazão, um deles é o atacante Zé Carlos, que confirmou dia e hora da sua chegada a Belém

O atacante de 37 anos estava atuando no São Bernardo-SP, na Série A2 do Campeonato Paulista. Natural da cidade de Maceió (AL), o atacante explicou que já esteve muito perto do Remo em outras temporadas e que agora o “casamento” deu tudo certo.

“O Remo é um grande clube, com uma torcida imensa. Não me recordo os anos, mas já estive próximo de fechar com o Remo duas vezes. Estou com a passagem marcada para chegar a Belém no dia 1º de julho, às 11h40 e se Deus quiser será uma página vitoriosa”, disse.

PREPARAÇÃO

O jogador recebeu as planilhas de treinamentos preparadas pela comissão técnica azulina e participou de parte dos trabalhos desenvolvidos durante a pandemia. Zé Carlos lamentou a paralisação do futebol, mas frisou a importância das atividades no período que permaneceu e casa.

“Nesse tempo me cuidei, recebi orientações, mas treinar em casa é diferente de realizar treinamentos com companheiros de clube, no gramado. Estou bem fisicamente, todos os atletas estarão com o mesmo nível, procurando seu espaço e trabalhando para voltarmos bem”, comentou.

MAZOLA

A contratação de Zé Carlos foi pedida pelo técnico Mazola, que chegou ao Remo e esteve no comando da equipe e três partidas. O atacante já trabalhou por três temporadas com o treinador azulino e lembrou com carinho da parceria nos tempos de CRB-AL e Criciúma-SC.

“O Mazola é um amigo que fiz no futebol, pessoa de caráter, séria e que vai ajudar bastante o Remo”, disse.

CONCORRENTES

Zé Carlos terá como parceiros de ataque os atletas Hélio Borges e Wallace (base), além de Gustavo Ermel e Giovane Gomez, que foram contratados no início da temporada. A diretoria azulina ainda corre atrás do atacante Tcharlles, de 28 anos, que está na Inter de Limeira-SP.