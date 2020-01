Novo NapBot deixa o rastreio de sono muito melhor no Apple Watch

O Apple Watch não conta com um recurso nativo para relatórios da qualidade de sono. No entanto, há inúmeras opções pagas e gratuitas na App Store. Uma delas é o NapBot, considerado um dos mais completos rastreadores de sono para o relógio da Maçã. O app foi atualizado recentemente e ganhou várias funções novas.PUBLICIDADE

Fonte: App Stpre/Reprodução

Novas funções do NapBot

De acordo com as notas da App Store e com o desenvolvedor, os novos recursos da versão 1.3.2 incluem:

Nova orientação de minutos acordados (versão Pro)

Notificações diárias para o sono rastreado

Notificação quando o sono é detectado

Widget “Hoje”

Suporte para todos os tipos de complicações derivadas do sono

Nova interface do Watchface para a Siri

Rastreamento em segundo plano para o aplicativo Watch

Várias correções de bugs

Além disso, ao continua com ótimos recursos das versões anteriores, como: histórico detalhado de sono, frequência cardíaca e tendências do sono, medidor de ruído do ambiente, análise detalhada das fases do sono, entre outros.

É importante salientar que o app conta com o aprendizado de máquina: quanto mais o usuário o utiliza, mais eficiente e preciso ele se torna, adquirindo a possibilidade de fornecer relatórios mais conclusivos.

O NapBot já foi avaliado por mais de 120 pessoas e tem nota que varia de quatro a cinco estrelas. Pra funcionar, ele exige um iPhone com o Health instalado e o Apple Watch.

Quem quiser, pode baixar o NapBot clicando neste link. O app é gratuito (com anúncios), mas possui uma versão paga, com taxa mensal de US$ 1, ou anual, de US$ 10.