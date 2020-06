NOVO NORMAL: praias e balneários abertos em julho e, aulas presenciais a partir de 1º de agosto

O Governador do Pará, Helder Barbalho concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), ladeado de diversos secretários de Estado, onde anunciou novas medidas do RETOMA PARÁ, inclusive falando sobre a volta das aulas e abertura no mês de julho das praias e balneários, mas mantendo fechado ainda os bares.

Na coletiva, o Gestor Estadual relatou as medidas que vem sendo tomadas pelo Governo no enfrentamento a COVID-19, principalmente na disponibilidade de leitos de UTI (Unidade de terapia intensiva) e leitos clínicos, os quais tiveram um aumento significativo, onde no atual momento a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 68,62% e leitos clínicos em 47,93, o que mostra neste momento não ter uma lista de espera ou dificuldade para atender pacientes.

Para o OESTE DO PARÁ, Helder anunciou que a Policlínica Itinerante em parceria com o Hospital Barco Papa Francisco começará neste sábado atendimento em Santarém, ficando no município por três dias e, daí em diante irá passar por diversos municípios da Calha Norte, como: Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Faro, Curuá, Jurutí e Terra Santa.

Tratando da retomada da economia, o Gestor falou que o Estado está tendo mais flexibilizações de alguns setores, sendo que em alguns casos, as Prefeituras estão tomando decisões que serão analisadas, situação de Castanhal que liberou as academias e o Estado ainda não, sobre os bares, clubes sociais e eventos esportivos ainda permanecerão proibidos aberturas e realização de eventos.

Para finalizar, o Governador falou que no mês de julho as praias e balneários poderão está abertas, mas seguindo todas as normas. Já na rede estadual de ensino, a data prevista para volta as aulas presenciais é em 01 de agosto.