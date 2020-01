Número de mortos por misteriosa doença na China sobe para 9

O número de mortos pelo novo coronavírus da China subiu para 26 e o de infectados pela doença chegou a 830, informou nesta sexta-feira (24), a Comissão Nacional de Saúde. Ao longo desta quinta-feira (23), o órgão informou que registrou mais oito mortes e 259 novos casos, que já se espalham por 29 províncias e regiões autônomas de todo o país.

Pela primeira vez, a Comissão Nacional de Saúde disse que uma das mortes ocorreu na província de Hebei, cuja a capital é Wuhan, cidade de 11 milhões de habitantes que é o epicentro do surto da doença. Do total de casos confirmados, 177 pessoas estão internadas em estado grave. Por outro lado, 34 já se curaram e receberam alta.

As autoridades do país realizaram acompanhamento médico de 9.507 pessoas que tiveram contato com alguns dos infectados, sendo que 8.420 continuam em observação.

Fora da China, a Comissão Nacional de Saúde disse que duas das três pessoas que contraíram o vírus na Tailândia se curaram, assim como uma no Japão. Além disso, foram registrados casos na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, em Singapura e no Vietnã.

Há também um caso em Taiwan, mas o governo da China considera a região como uma província do país e por isso incluem os números da área dentro do balanço nacional.

Os sintomas do novo coronavírus, batizado provisoriamente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2019-nCoV, são, em muitos casos, parecidos com os de uma gripe. No entanto, eles podem vir acompanhados de febre, cansado e dificuldade para respirar.

A OMS decidiu hoje não declarar estado de emergência nacional devido à doença, mas pediu para que a China aumente as medidas de precaução para evitar que haja uma epidemia de risco regional e global.