Números do Corinthians na estreia de Tiago Nunes massacram os de Carille

Depois de estrear no Parazão 2020 com vitória sobre o Itupiranga por 3 a 1, o time de futebol profissional do Paysandu Sport Club voltará a jogar no Estadual na próxima segunda-feira (27), novamente às 20h, no Estádio da Curuzu, diante do Bragantino, pela segunda rodada da competição. A venda de ingressos começará nesta quinta-feira (23) em diversos pontos espalhados pela Grande Belém. Todas as entradas são numeradas e setorizadas. Confira o cronograma completo:

SÓCIO BICOLOR DA SEDE SOCIAL

Nos dias 23, 24 e 27, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

No dia 25, a venda ocorrerá das 9h às 13h.

LOJAS LOBO DOS SHOPPINGS BOULEVARD, BOSQUE GRÃO PARÁ E METRÓPOLE

Nos dias 23, 24 e 25, a venda ocorrerá das 10h às 22h.

No dia 26, a venda ocorrerá das 14h às 22h.

No dia 27, a venda ocorrerá das 10h às 18h.

LOJA DO BORDADO (AV. SENADOR LEMOS, 3153. IT CENTER, SUBSOLO)

Nos dias 23, 24 e 25, a venda ocorrerá das 9h às 9h30.

No dia 26, a venda ocorrerá das 9h às 15h.

No dia 27, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

LOJA ENCONTRO DOS CAMPEÕES (TRAV. PIMENTA BUENO, 831, ENTRE 5ª e 6ª RUA – ICOARACI)

Nos dias 23, 24 e 25, a venda ocorrerá das 9h às 12h e das 15h às 19h.

No dia 26, a definir.

No dia 27, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

CENTRAL SÓCIO BICOLOR (CURUZU)

Nos dias 23 e 24, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

No dia 25, a venda ocorrerá das 9h às 13h.

ESTÁDIO DA CURUZU

BILHETERIA DO CHACO

No dia 27, a venda ocorrerá a partir das 9h até o intervalo da partida.

BILHETERIA DA CURUZU

No dia 27, a venda ocorrerá a partir das 17h até o intervalo da partida.

VALOR DOS INGRESSOS

R$ 30 – arquibancada

R$ 50 – cadeira

MEIA ENTRADA

Serão disponibilizadas 500 entradas de arquibancada para estudantes, em sistema de cadastro no site oficial do clube, nesta quinta-feira (23), às 18h. A retirada do ingresso será na sexta-feira (24), no portão P9 do Estádio da Curuzu, das 15h às 17h.

VALOR

Arquibancada – R$ 15

SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E REMIDOS

Serão disponibilizados 100 ingressos de arquibancada e outros 100 de cadeira aos sócios proprietários e remidos do clube, com venda na secretaria da Sede Social. Nos dias 23, 24 e 27, a venda ocorrerá das 9h às 18h. No dia 25, a venda ocorrerá das 9h às 12h.

VALOR

Arquibancada – R$ 15

Cadeira – R$ 25

IDOSOS

Serão disponibilizados 350 ingressos exclusivos para idosos, com entrega realizada no dia 24 de janeiro, no portão P9 do Estádio da Curuzu, a partir das 10h. O idoso deverá portar documento de identidade ou documento equivalente.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Os 150 ingressos disponibilizados para os deficientes físicos serão entregues e distribuídos sob a responsabilidade da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, a APPD, localizado na Passagem Alberto Engelhard (antiga Vila Teta), esquina com 25 de março, no bairro de São Brás.

RESUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS POR SETOR

11.400 – ingressos para comercialização;

2.960 – espaços reservados para sócios bicolores;

1.740 – ingressos não comercializados;

100 – Paysandu, Alegria do Povo;

16.200 – carga total.

Texto: Assessoria de Comunicação