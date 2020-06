O Corpo de um homem com o rosto desfigurado foi encontrado em vicinal de Peixe Boi

O corpo do homem foi encontrado por um grupo de homens que voltavam de uma caçada, em Peixe Boi.

O grupo do 55° PELOTÃO DESTACAMENTO DE PEIXE-BOI, filiado ao 11° Batalhão da PM de Capanema, foi acionado por um policial da reserva quando este voltava da caçada, junto com outros companheiros e se depararam com o cadáver de um homem na estrada vicinal que liga a sede do município a colônia do Salgado, situada entre Peixe Boi e a BR-316.

Era por volta das 10 horas da noite da última segunda-feira (22), quando a viatura policial 1105, se dirigiu ao local e constatou a informação.

O corpo do sexo masculino sem identificação aparentando cerca de 25 anos, estava jogado com o rosto desfigurado. A Polícia Civil foi até local e acionou o IML para remoção do Corpo.

O caso será investigado pela equipe da Polícia Civil.