Estrelando as vencedoras do Oscar®, Charlize Theron e Nicole Kidman , os indicados ao Oscar® John Lithgow e Margot Robbie, baseado no verdadeiro escândalo, `O Escândalo´ traz um olhar revelador dentro do mais poderoso e controverso império de mídia de todos os tempos, com a história pulsante das mulheres que afrontaram e derrubaram um infame homem à frente deste império.